国际油市：布兰特原油跌破111美元至三周低位，此前美俄就叙利亚问题达成协议

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫周末同意支持联合国一项销毁叙利亚政府拥有的化学武器的计划。叙国政府欢迎协议的达成，称之为一大“胜利”，但该政府周日再次对大马士革郊区的反对派驻地发起空袭和炮弹袭击。
“叙利亚紧张情势看似已结束了，这让市场较为平静，”能源顾问公司IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。
0536GMT时，布兰特11月原油期货 跌1.06美元至每桶110.64美元，此前最低触及110.25美元，为8月23日以来最低。10月期货周五到期，结算价报112.78美元。
美国10月原油期货 跌0.87美元至每桶107.34美元，盘中低点为每桶106.76美元。
Shum表示，美国原油可能会跌至100美元以下，因叙利亚紧张情势进一步缓解。上次美国原油价格在100美元以下是在7月初。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)自周二起展开为期两日的会议，外界高度预期决策者将会决定降低购债规模。
Shum表示，美国经济刺激减少，可能会让油价承受更多下滑压力，因市场流动性将减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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