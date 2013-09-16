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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：收于六个月高位，受萨默斯退选消息激励

路透首尔9月16日 - 韩国股市周一升至六个月高位，因有消息称萨默斯退出美联储主席职位的角逐，激励风险偏好。韩国市场从周三到周五将适逢公共假期而休市。

市场认为，相比另一位美联储主席热门人选叶伦而言，萨默斯更可能会快速缩减美联储的购债计划。

综合股价指数(KOSPI) 上升19.05点或1.0%，报2,013.37点，创3月6日以来最高收位。

外资周一买超4,958亿韩元(4.5611亿美元)韩股，上周流入3.9万亿(兆)韩元。(完)

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