韩国股市：收于六个月高位，受萨默斯退选消息激励

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔9月16日 - 韩国股市周一升至六个月高位，因有消息称萨默斯退出美联储主席职位的角逐，激励风险偏好。韩国市场从周三到周五将适逢公共假期而休市。
市场认为，相比另一位美联储主席热门人选叶伦而言，萨默斯更可能会快速缩减美联储的购债计划。
综合股价指数(KOSPI) 上升19.05点或1.0%，报2,013.37点，创3月6日以来最高收位。
外资周一买超4,958亿韩元(4.5611亿美元)韩股，上周流入3.9万亿(兆)韩元。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。