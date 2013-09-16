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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 15:09 BJT

《中国公司债发行日程表》--9月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率          主承销商  主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)   (年)                                               (网下) 
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*海南瑞泽    至多2.8    2.8      5     利率区间6.50%-7.00%  广发证券     AA-     9/18-9/24
     (第3年末附投资者选择权/广东融资再担保公司提供担保)
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航民股份     不超5.5    2.5      3          *6.60%          浙商证券     AA      9/16-9/18  
     (浙江航民实业集团提供担保)
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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