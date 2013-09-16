《中国公司债发行日程表》--9月16日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== *海南瑞泽 至多2.8 2.8 5 利率区间6.50%-7.00% 广发证券 AA- 9/18-9/24 (第3年末附投资者选择权/广东融资再担保公司提供担保) =========================================================================================== 航民股份 不超5.5 2.5 3 *6.60% 浙商证券 AA 9/16-9/18 (浙江航民实业集团提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。