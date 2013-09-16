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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 15:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及五周最强水准，市场预期FED将维持宽松姿态

路透约翰内斯堡9月16日 - 南非兰特兑美元周一触及五周来最强劲水准，因市场揣测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长时期内维持宽松政策姿态，这提振了高收益的新兴市场货币。(完)

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