美国个股：KKR创办人Henry Kravis认为在日本的交易机会有望增加

路透香港9月16日 - 私募股权公司KKR & Co LP 的联合创办人之一Henry Kravis表示，他认为在日本的投资机会日益增加，因日本为应对来自韩国及中国的竞争，正大力开展与外资的合作。

KKR希望在日本达成更多交易，同时也希望和日本企业合作进军海外。今年3月时，日本仅占KKR的亚洲区投资组合价值的9%。

“你会见到越来越多海外投资，在这些投资中，他们认为有必要把资本放在日本以外的地方，并建立合作关系让业务蒸蒸日上。”69岁的Kravis在香港的媒体简报会中说。这是他今年首场在亚洲的记者会。

KKR区域主管Joseph Bae指出该公司在日本的主要方向，包括：大型财团的非核心资产出售案、跨领域并购案、医疗保健及零售投资案、潜在的能源产业改革。

“我们与日本企业谈过很多关于跨界并购案。今天的日本企业是最积极收购资产的买家之一，特别是对于在东南亚的资产，”他说。