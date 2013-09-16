版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 15:11 BJT

《中国可转债发行日程表》--9月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

 公司名称      规模      期限        年利率      发行日期  初转股价格  主承销商
           (亿元人民币)  (年)                               (元/股)
================================================================================
*隧道股份       26        6   从0.6%逐年递增至2.0% 9/13      9.71   中信建投证券
 
===============================================================================(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐