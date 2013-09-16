《中国可转债发行日程表》--9月16日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司: 公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商 (亿元人民币) (年) (元/股) ================================================================================ *隧道股份 26 6 从0.6%逐年递增至2.0% 9/13 9.71 中信建投证券 ===============================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。