CNH市场动态：短久期点心债买气升温，美债价格回涨缓解新兴债压力

路透香港9月16日 - 美债收益率周末大幅下跌，为周一的香港点心债带来买气。一级市场自上周末开始＂解冻＂，也对人气有所激发。不过，市场等待本周美联储会议之际，市场仍以三年以下的短久期债券询问度较高。

继上周法国石油公司道达尔(Total)的五年期债以3.75%定价后，韩国SK Global Chemical的三年期人民币债券也正在市场询价，最终询价区间在4.125-4.25%，较稍早的4.375%下调。汤森路透旗下IFR报导，此期券预计发行9.5亿元人民币，伦敦开盘前已获逾20亿元认购。

美国总统奥巴马前经济顾问及克林顿政府财长萨默斯，决定退出FED主席一职的竞争，令2010年以来一直担任美联储副主席、现年67岁的叶伦(JANET YELLEN)声势大起。她强烈拥护贝南克任下采取的激进促增长举措的“鸽派”形象，令市场预期超宽松资金会存在更长时间。

受此影响，10年期美债收益率 触及2.80%，较上周五的2.90%拉回；美元元指数 跌至近四周低位。

一不具名的中资基金经理指出，＂如果叶伦接任市席，市场猜测FED退市的规模会小一点，时间晚一点，美元会走跌。"

他指出，人民币高收益债券收益率先前上升幅度不小，期限较短、信用相对好的高收益债是值得注意的标的。

另一中资银行交易员则指出，离岸筹资成本持稳于低档，人民币汇价稳定，令点心债二级市场有所升温。在各品种债券上，离岸国债因为第二批供给将要释出，压力较大，市场目标放在"BBB"评级左右、收益率在4%以上的债券。

“离岸筹资成本在2%，很稳定，"BBB"有4%以上，利差是很不错的。"他说。

他同时表示，人民币高收益债大多为中国房地产开发商，较为单一，虽不是投资人的心水之选。但如绿城中国 背后有较强财务支持的债券，仍在投资人的评估之中。

上周四标出的道达尔2018 今日报约100.11/100.38，收益率报3.726%/3.666%，较发行利率3.75%略跌。

本地时间下午5:45时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.00%，与上日差不多，本月以来多在1.0%下方。

本地时间下午6:15时，离岸人民币 报6.1104，较上日尾盘的6.1135小涨，盘中区间在6.1099-6.1120。

美联储则将在本周二及周三举行政策会议。(完)

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