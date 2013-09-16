英国经济：企业不看好政府兑现基建项目改善计划的能力

路透伦敦9月16日 - 英国工业联盟(CBI)一项调查显示，英国企业对政府兑现改善基础建设项目计划的能力感到悲观。

受访的企业高层主管中，三分之二认为政府政策对修建道路、扩充机场和新铁道路线等领域项目的执行，无实际影响，甚至可能妨碍项目的完成。

“过去两年政府一再说到基础建设，但真正采取行动的迹象少之又少，”CBI主管John Cridland说。