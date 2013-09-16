英国经济：企业不看好政府兑现基建项目改善计划的能力

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透伦敦9月16日 - 英国工业联盟(CBI)一项调查显示，英国企业对政府兑现改善基础建设项目计划的能力感到悲观。
受访的企业高层主管中，三分之二认为政府政策对修建道路、扩充机场和新铁道路线等领域项目的执行，无实际影响，甚至可能妨碍项目的完成。
“过去两年政府一再说到基础建设，但真正采取行动的迹象少之又少，”CBI主管John Cridland说。
“兑现基础建设的进度落后，让人担心政客根本缺乏正面迎战部分主要议题的政治意愿。”(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。