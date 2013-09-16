更新版 1-新债招标：中国农发行七年债结果未大幅脱离二级，受现券显暖带动

* 农发行七年债中标利率4.86%，认购倍数2.45倍

* 现券略显暖意，且中秋假期前一级供给压力相对缓和

* 今日中标结果未如上周大幅超出二级

* 招标量不大也是推高认购倍数接近2.5倍的原因之一 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京9月16日 - 中国农业发展银行周一招标发行80亿元人民币固息债，业内人士指出，今日现券略显暖意，加之中秋假期前将无国债发行，一级新债供给压力得到相对缓和，所以稍早的农发行七年期新债中标利率并未复制上周大幅超越二级的情况。

此外受访者并表示，当前七年期金融债在绝对收益上存在一定优势，这也助力吸引部分资金。不过投标倍数接近2.5倍或不能说明全部问题，毕竟今日招标量仅80亿元，规模并不大。

业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的七年期固息债，中标利率为4.86%，投标倍数为2.45倍。

“这个结果比预期好一些，不过今天二级收益率也有所下行，另外就从本周看一级新债供给压力比上周好一些，这周应该是没有国债、铁道债发行。”北京一券商分析师称。

中国银行间债市周一现券呈现暖意，国债等主要利率产品收益率有所下行，五年期国债期货合约价格亦普涨。交易员称，虽然市场对四季度债市可能走好预期较强，但就现有情况看，今日暖意可能更多来自于对日前收益率过快涨势的一种修正，其持续性尚待观察。

本周因中秋节假期，9月19日-21日金融市场休市，9月22日（周日）正常上班。

北京另一大型券商分析师表示，从曲线的角度上来讲，七年和10年的利差已经是历史低位了，那么七年的相对价值应该是还不错的。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，七年期品种最新报在4.8493%。