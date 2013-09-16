调查：经济衰退结束已四年 很多美国人仍为温饱发愁

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月12日 - 周四公布的调查显示，美国经济衰退虽已结束四年，五分之一的美国成年人仍难以解决温饱问题，这凸显美国经济复苏的不平衡性。
盖洛普调查显示，上个月接受调查的受访者中20%的人表示，过去一年里，他们有时没钱为自己或家人购买食品。
盖洛普称，这和2008年时的比例差不多，当时美国经济处于大萧条以来最严重的经济衰退中。
“调查结果显示经济复苏可能更加有利于高收入美国人，而不是那些正努力满足基本需求的人。”
盖洛普表示，由于食品券项目前景不明以及工资继续停滞不前，“更多美国人可能在不远的将来难以糊口。”
盖洛普发现，8月美国人获得食品、住房和医疗等基本必需品的整体水平继续位于2007-2009年衰退期间录得的记录低位附近。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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