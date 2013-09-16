调查：经济衰退结束已四年 很多美国人仍为温饱发愁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月12日 - 周四公布的调查显示，美国经济衰退虽已结束四年，五分之一的美国成年人仍难以解决温饱问题，这凸显美国经济复苏的不平衡性。

盖洛普调查显示，上个月接受调查的受访者中20%的人表示，过去一年里，他们有时没钱为自己或家人购买食品。

盖洛普称，这和2008年时的比例差不多，当时美国经济处于大萧条以来最严重的经济衰退中。

“调查结果显示经济复苏可能更加有利于高收入美国人，而不是那些正努力满足基本需求的人。”

盖洛普表示，由于食品券项目前景不明以及工资继续停滞不前，“更多美国人可能在不远的将来难以糊口。”