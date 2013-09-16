金属期市：期铜小幅走高，因叙利亚相关忧虑缓解且美元下滑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)金属交易所三个月期铜 上涨0.4%，报每吨7,066.75美元。上周五曾低见7,024美元，为8月8日以来低位。
上海期交所12月期铜合约 收盘持平，报每吨51,180元人民币。
“欧洲方面更为趋稳，美国则普遍改善，中国也浮现确实的趋稳信号。”瑞士信贷驻新加坡基本金属研究主管Andrew Shaw称。
“但我不认为全球整体需求强劲到足以进一步推高市场。我们已看到些工业商品供应增长的情况继续在发展。”Shaw并称。
市场正静待周二起美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开为期两天的政策会议，关注其有利大宗商品的每月850亿美元购债计划前景。
LME期铅 周一变动不大，上周五受库存陡增近30%的打压，期铅价格大跌2.3%至六周低点。
LME在荷兰港口Vlissingen注册仓库的单日铅库存<0#MPBSTX-LOC>大增49,475吨。根据LME数据，这是自1970年以来最大的铅库存单日增幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。