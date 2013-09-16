台湾央行：共发行2,804.65亿台币存单，发行余额减463亿

路透台北9月16日 - 台湾央行周一公布，今日共发行2,804.65亿台币存单，相较存单到期3,267.65亿台币，存单发行余额减463亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,745.65

91天期 0.93 39.00

182天期 1.05 20.00

央行上日共发行466.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,451.95亿台币。