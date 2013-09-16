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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 16:45 BJT

台湾央行：共发行2,804.65亿台币存单，发行余额减463亿

路透台北9月16日 - 台湾央行周一公布，今日共发行2,804.65亿台币存单，相较存单到期3,267.65亿台币，存单发行余额减463亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,745.65

91天期 0.93 39.00

182天期 1.05 20.00

央行上日共发行466.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,451.95亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周六超额准备为负50亿台币，周日累计超额准备为857亿，加计前期1%的超额准备为1,646亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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