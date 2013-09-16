投行观点：中国7.5%以上较高的经济增速预计持续到明年上半年--中金

路透北京9月16日 - 中国7、8月份宏观数据令人振奋。国内投行--中金公司预计，短期增长动能将持续，预计7.5%以上较高的经济增速将持续到明年上半年；但中长期的结构性问题仍然存在，经济增长反弹空间有限。

中金周一在最新研究报告中并预计，今明两年中国出口增速将于低位企稳，人民币对主要新兴市场货币升值的负面影响将主要体现在明年下半年。

“由于经济活动具有一定的惯性，除非有不可预期的突然冲击，总需求在短期内大幅恶化的可能性小，预计7.5%以上较高的经济增速将持续到明年上半年，”中金首席经济学家彭文生在报告中表示。

他指出，近期数据再度传达向好信号，三季度GDP增长反弹是大概率事件。内需和外需都有改善，前者源于稳增长政策，后者源于发达经济体的复苏。

而回顾过去十多年的经济短周期波动，增长从上升转向下降主要有两种情况：一是经济过热触发政府调控，二是外部冲击拖累中国的外需。“当前经济尚未过热，暂不会触发政府调控的约束机制，近期发达国家经济好转也有利于中国的外需，”报告称。

但是，鉴于中长期的结构性问题仍然存在，潜在增长率下行趋势难改，经济增长反弹空间有限；值得关注的一个下行风险是，房地产市场泡沫还在扩张，无论是市场本身约束机制的作用，还是新的房地产调控政策出台，房地产投资可能显着放缓，对经济增长构成负面冲击。

对于未来的外贸前景，彭文生认为，7、8月中国出口增长有所好转，这与发达国家经济增长加快有关，但也有两大不利因素使得今明两年中国出口增速难以大幅反弹。

第一是，人民币有效汇率过去两年显着升值，尤其是今年以来人民币相对其他主要新兴市场国家货币大幅升值；另一方面是全球金融危机后，发达国家内需增长对中国出口的拉动作用减弱，同时近期主要新兴市场国家增长疲弱。