美国新股：菲亚特CEO称克莱斯勒本周将提交IPO申请文件--金融时报

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透米兰9月16日 - 美国汽车制造商克莱斯勒及其母公司菲亚特(Fiat,飞雅特) 的执行长(CEO)周一对金融时报说，克莱斯勒将在本周提交其首度公开上市(IPO)文件。
“所有准备工作就绪...我们应可在本月第三周提交IPO文件，”报导引述执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的话说。
马尔基翁内原先计划买断所有克莱斯勒的股份，并将其与菲亚特合并后创建全球第七大汽车集团。
他想收购美国VEBA医疗保健信托的41.5%持股，但双方谈判陷入停滞，因为马尔基翁内认为VEBA对股价估值超过克莱斯勒本身的价值。VEBA是美国汽车工人联盟(UAW)的相关信托基金。
金融时报说，这项上市案可能在今年进行。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。