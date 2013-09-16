台湾债市：10年公债殖利率明显收低，因萨默斯退出角逐美联储主席

* 萨默斯退出美联储主席竞争有利债市 * 上周六10年券标售显示寿险业重返初级市场 * 102/10殖利率主要区间暂看1.71-1.73% 路透台北9月16日 - 台湾10年期公债102/10 发行前交易殖利率周一明显收低，反应美国前财 长萨默斯退出联邦储备理事会(美联储/FED)主席竞争的利多。此外，交易商也从上周六102/10标售结果研判， 寿险业等长线买盘回笼，债市短线偏多。 有交易商指出，从数据上看，保险业的得标比重只有8.13%，但听说连具有投标资格的寿险业，也透过证 券商代为下标。一寿险业者也表示，这次证券业得标10年公债的金额，较前次多了50亿台币，由此来看，证券 业49.87%的得标比重中，应该有一半来自于保险业的委托单。 “之前长券被国库截标，影响了寿险布局，先拿(10年券)来挡一挡。”大型寿险业交易员说。 另一票券业交易员则称，寿险业这类实质买盘回到初级市场，等于透露一个讯号，就是债市殖利率已经具 备投资价值，纵然市场高度预期美联储会在货币政策会议宣布缩减QE规模，但先前殖利率的攀升，就已经反映 了这项利空。 美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，决定退出关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主 席一职的竞争。现任主席贝南克的任期将于明年初结束。 台湾央行上周六标售的10年期公债102/10得标利率为1.799%，落在市场预期区间上缘，且足额发行。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -2.90 1.1470 1.1300-1.1530 11.5 10 102/10 -5.15 1.7210 1.7100-1.7540 86.5 萨默斯退出美联储主席竞争的消息，下午也开始在欧洲盘交易的美债发酵，本地时间15:31时约在2.82%， 明显低于上周五的2.90%。有交易员认为，今晚美债殖利率预料将跌逾10个基点。 “才一天就风云变色，看来应该是叶伦了，这样QE(量化宽松)应该会退得很慢。”一位证券商交易主管说 。 不过在殖利率大幅下跌后，交易员普遍认为，在中秋节假期来临前仅剩的两个交易日，台债料陷入狭幅区 间整理格局，明日102/10发行前交易殖利率应该会在1.710-1.730%震荡。 另一寿险业交易员也指出，财政部将在23日公布下一季的发债计画，若无意外，五年增额券很快就会登场 ，届时市场的交投重心料将移转，10年券的热度会降低。 据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料宣布，其每月资产购买规模将削减10 0亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月政策会议后宣布缩减量化 宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公布后进行。 本周全球重要数据及事件有： 周一 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数、8月工业生产。 周二 美国8月消费者物价指数(CPI)及8月实质所得、FOMC召开为期两天的利率会议。 周三 美国FOMC会议决议、8月房屋开工和建筑许可、英国央行9月会议决策。 周四 美国公布第二季经常帐收支、8月成屋销售及费城联邦储备银行制造业指数、日本央行总裁黑田东彦 将在证券公司年会发表谈话。 周五 欧元区9月消费者信心指数。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6850 5 102/2 1.1470 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)