《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月16日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港9月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:44时,1港元=0.78922人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 万科 9.92 14.55 0.86 深物业 9.17 7.38 1.57 南玻 9.18 6.24 1.86 深康佳 3.45 2.61 1.67 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.19 4.91 2.63 深深宝 8.32 5.92 1.78 深华发 6.64 3.69 2.28 深赤湾 15.66 14.85 1.34 招商地产 28.20 24.31 1.47 特力 6.80 4.27 2.02 飞亚达 7.30 6.47 1.43 一致药业 39.64 33.00 1.52 深深房 3.79 2.91 1.65 ST盛润 7.05 5.78 1.55 深南电 4.16 2.70 1.95 深纺织 8.07 5.71 1.79 方大集团 5.81 3.03 2.43 深国商 25.11 13.22 2.41 深赛格 4.80 2.86 2.13 宝石 17.61 10.67 2.09 小天鹅 8.51 8.36 1.29 粤高速 3.01 2.65 1.44 晨鸣纸业 4.34 3.82 1.44 ST珠江 3.59 2.68 1.70 丽珠 41.71 35.20 1.50 美菱电器 3.88 3.91 1.26 大冷股份 8.44 6.19 1.73 粤电力 4.96 4.41 1.43 佛山照明 6.55 5.58 1.49 江铃汽车 16.53 21.31 0.98 沙隆达 11.75 6.39 2.33 苏常柴 6.32 4.53 1.77 威孚高科 24.20 20.41 1.50 古井贡酒 21.20 15.95 1.68 ST东海 5.91 4.72 1.59 长安汽车 10.45 11.60 1.14 京东方 2.18 1.91 1.45 鲁泰 8.21 8.83 1.18 本钢板材 3.03 2.57 1.49 张裕 32.46 26.46 1.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。