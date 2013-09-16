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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:08 BJT

全球金市：黄金回吐稍早涨幅并下滑，市场普遍预计美联储将决定缩减购债

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1324.61 -1.65 -0.12 -20.90

现货银 21.84 -0.36 -1.62 -27.87

现货铂金 1451.24 1.74 +0.12 -5.46

现货钯金 703.47 6.97 +1.00 1.66

COMEX期金 1324.60 16.00 +1.22 -20.96 34819

COMEX期银 21.88 0.16 +0.74 -27.80 10452

汇率

欧元/美元 1.3369

美元/日圆 98.77

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 李春喜)

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