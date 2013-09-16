全球金市：黄金回吐稍早涨幅并下滑，市场普遍预计美联储将决定缩减购债

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1324.61 -1.65 -0.12 -20.90
现货银 21.84 -0.36 -1.62 -27.87
现货铂金 1451.24 1.74 +0.12 -5.46
现货钯金 703.47 6.97 +1.00 1.66
COMEX期金 1324.60 16.00 +1.22 -20.96 34819
COMEX期银 21.88 0.16 +0.74 -27.80 10452
汇率
欧元/美元 1.3369
美元/日圆 98.77
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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