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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:45 BJT

印度经济：食品价格大涨带动8月整体通胀指标至六个月高位

印度央行将于周五召开拉詹上任后的首次政策会议，周一的数据是此次会议前的最后一项主要数据。拉詹曾担任国际货币基金组织(IMF)首席经济学家，以预测全球金融危机知名。

“汇市的发展暗示印度央行应能开始逆转其收紧的措施，然他们必须谨慎行动，因为市场可能解读为容忍高通胀。”孟买ICICI证券主要经销公司经济分析师A. Prasanna称。

印度市场对通胀数据做出剧烈反应，股市和卢比削减涨幅，债市下跌。

0643 GMT，卢比/美元报62.78，数据公布前报62.50。

参阅通胀相关图表，请点击(link.reuters.com/zar28t)。(完) (编译 隋芬/张若琪; 审校 高琦/李春喜)

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