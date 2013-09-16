中国债市：IRS跌势不改曲线略走平，受益于季末资金面好于预期等因素

路透上海9月16日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一跌势不改，长端降幅稍大于短端，曲线略有走平；季末临近，资金面截至目前尚未出现明显收紧，这好于市场此前预期，加之现券走暖、以及预期美联储宽松政策退出的影响或受控等，均助力IRS走低。

上海一银行交易员称，“整个往下走，幅度不小，五年的上周五在4.31%左右，今天到4.25%-4.26%了，一年的幅度稍小一点。”

她表示，目前资金状况仍较稳定，此外萨默斯宣布退出美联储主席竞选，亦对市场心态有正面作用，因萨默斯是鹰派，他退出竞选后在美联储温和派可能占上风，QE（量化宽松）退出的预期会乐观一些。

美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，周日决定退出关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席一职的竞争，此前自由派人士所施加的压力让他提名获得确认的可能性大减。

银行间市场周一资金供给整体较为均衡。交易员表示，今日例行缴准日顺延缴款，隔夜资金略显扰动，而七天及14天资金则供给较为充裕，回购利率小幅下行。鉴于不少机构对月末及节假日流动性疑虑仍存，21天等期限资金价格仍处于相对高位。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0240/4.1560 4.0123/4.0983 4.1100/4.1940 4.2380/4.3240 4.2617/4.5367

上日 4.1000/4.2000 4.0675/4.1525 4.1625/4.2475 4.2950/4.3850 4.3260/4.5820

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变化-0.0760/-0.0440 -0.0552/-0.0542 -0.0525/-0.0535 -0.0570/-0.0610 -0.0643/-0.0453

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。