更新版 1-中国货币市场：七天及14天回购利率续降，资金供给均衡惟隔夜略受缴准扰动

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海9月16日 - 中国银行间市场周一资金供给整体较为均衡。交易员表示，今日例行缴准日顺延缴款，隔夜资金略显扰动，而七天及14天资金则供给较为充裕，回购利率有所下行。鉴于不少机构对月末及节假日流动性疑虑仍存，21天等期限资金价格仍处于相对高位。
“(资金)都还比较均衡，没上周那么宽松，借隔夜的人多了些，可能因为今天缴准顺延了吧，不过影响也不大,”上海一银行交易员表示，总体补缴的这部分资金是从市场抽离了，所以供给总量上感觉少了。
她并表示，21天、1个月资金价格仍继续走升，可能还是不少机构对国庆以及季末流动性有所担忧，不过目前机构对流动性管理态度均较为谨慎，月底就算有波动应该也不会太大。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
上海另一机构资金交易员表示，七天、14天现在并不是关键期限品种，所以今日价格继续回落，但明日14天品种则跨月，料需求增多的概率较大。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天期，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,437.34亿元人民币，较上日的5,217.72亿元增逾两成；其中隔夜品种成交4,828.18亿元，上日为4,406.7亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0190 2.9782 +4.08 4,828.18
七天 3.4986 3.5894 -9.08 790.88
14天 3.6342 3.8985 -26.43 449.56
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8350 3.0400 -20.50 1,676.56
七天 3.6450 4.2600 -61.50 360.28
14天 5.6700 4.1200 +155.00 64.31
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0400 2.9890 +5.10 --
七天 3.4800 3.5700 -9.00 --
14天 3.6000 4.1000 -50.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.0080 2.9790 +2.90 --
七天 3.4690 3.5700 -10.10 --
三个月 4.6569 4.6571 -0.02 --
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 黄凯)
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