欧元区经济：ECB总裁称经济复苏仍脆弱，重申利率维持在低位

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
欧洲央行7月时破天荒首次采用所谓的“前瞻性指引”，宣称将在较长时间内维持利率于当前水准或更低水准，德拉吉周一重申这项讯息。
“基于延续至中期的整体温和通胀展望，欧洲央行管理委员会预期欧洲央行指标利率在较长时间内将维持在目前或更低水准，”德拉吉称。
他并表示，各国政府的整顿努力，以及欧洲央行的买债方案，已协助市场有所改善。
“较整体而言，欧元区发生极端事件的风险已降低，因此对物价稳定性造成负面冲击的风险亦降低。”
德拉吉亦表示，重启对民间的放贷是当务之急。(完) (编译 田建华/蔡美珍；审校 艾茂林)
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