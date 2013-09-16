欧元区经济：ECB总裁称经济复苏仍脆弱，重申利率维持在低位

欧洲央行7月时破天荒首次采用所谓的“前瞻性指引”，宣称将在较长时间内维持利率于当前水准或更低水准，德拉吉周一重申这项讯息。

“基于延续至中期的整体温和通胀展望，欧洲央行管理委员会预期欧洲央行指标利率在较长时间内将维持在目前或更低水准，”德拉吉称。

他并表示，各国政府的整顿努力，以及欧洲央行的买债方案，已协助市场有所改善。

“较整体而言，欧元区发生极端事件的风险已降低，因此对物价稳定性造成负面冲击的风险亦降低。”