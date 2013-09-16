中国个股：北车股份近期签订逾110亿元合同，包括55亿铁路货车合同

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海9月16日 - 中国北车股份有限公司 周一收市后公告称，近期公司签订若干项重大合同，合同价值总计110.53亿元人民币，其中包括其中标中国铁路建设投资公司铁路货车项目，中标金额约54.59亿元。
公告称，公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备公司、哈尔滨轨道交通装备公司、中国北车集团沈阳机车车辆公司、西安轨道交通装备公司、济南轨道交通装备公司及太原轨道交通装备公司六家公司参与上述铁路货车招标并中标。
公告显示,中国北车全资子公司唐山轨道客车公司中标福州市轨道交通1号线工程车辆采购项目，中标金额约为9.58亿元；其还中标中国铁路总公司铁路客车采购项目，提供25G和25T型客车，中标金额总计约为8.98亿元。
此次签订合同的总金额占中国北车去年营业收入的11.96%。
据21世纪经济报 道稍早报导，8月底中国铁路建设投资公司公布8月初启动的新一轮铁路货车招标结果，中国南车 、中国北车、晋西车轴 等公司均有中标。此轮中标依然以中国南车和中国北车为主，两家公司分别获得货车订单15,300辆和10,800辆。
中国北车周一收报4.41元；过去三个月涨幅累计约为10%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。