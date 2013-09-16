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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:14 BJT

中国个股：北车股份近期签订逾110亿元合同，包括55亿铁路货车合同

路透上海9月16日 - 中国北车股份有限公司 周一收市后公告称，近期公司签订若干项重大合同，合同价值总计110.53亿元人民币，其中包括其中标中国铁路建设投资公司铁路货车项目，中标金额约54.59亿元。

公告称，公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备公司、哈尔滨轨道交通装备公司、中国北车集团沈阳机车车辆公司、西安轨道交通装备公司、济南轨道交通装备公司及太原轨道交通装备公司六家公司参与上述铁路货车招标并中标。

公告显示,中国北车全资子公司唐山轨道客车公司中标福州市轨道交通1号线工程车辆采购项目，中标金额约为9.58亿元；其还中标中国铁路总公司铁路客车采购项目，提供25G和25T型客车，中标金额总计约为8.98亿元。

此次签订合同的总金额占中国北车去年营业收入的11.96%。

据21世纪经济报　道稍早报导，8月底中国铁路建设投资公司公布8月初启动的新一轮铁路货车招标结果，中国南车 、中国北车、晋西车轴 等公司均有中标。此轮中标依然以中国南车和中国北车为主，两家公司分别获得货车订单15,300辆和10,800辆。

中国北车周一收报4.41元；过去三个月涨幅累计约为10%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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