中国个股：北车股份近期签订逾110亿元合同，包括55亿铁路货车合同

公告显示,中国北车全资子公司唐山轨道客车公司中标福州市轨道交通1号线工程车辆采购项目，中标金额约为9.58亿元；其还中标中国铁路总公司铁路客车采购项目，提供25G和25T型客车，中标金额总计约为8.98亿元。

据21世纪经济报 道稍早报导，8月底中国铁路建设投资公司公布8月初启动的新一轮铁路货车招标结果，中国南车 、中国北车、晋西车轴 等公司均有中标。此轮中标依然以中国南车和中国北车为主，两家公司分别获得货车订单15,300辆和10,800辆。