中国债市：心态回稳国债等利率产品收益率小降，新债发行亦有起色

路透上海9月16日 - 在经历30年国债利率意外高企的冲击后，中国银行间债市周一机构心态逐步回稳，国债等主要利率产品收益率小幅下行。一级市场方面，农发行下午招标的七年期固息债，中标利率并未延续此前一路攀高势头而向二级水平靠拢，亦略有起色。

交易员指出，虽然对季末资金面仍保留警惕，但出于对四季度债市的乐观预期，一些机构近期开始逐步建仓。明日还要继续关注国开行四期债的发行情况，判断一二级市场暖意能否持续。

华南一银行交易员称，与上周五相比，机构心态回稳致现券走势向好。至于预期方面，“总的来说，有些机构觉得四季度(债市)会有机会。”

新债发行市场上，农发行下午招标的七年期固息债，中标利率4.86%，与二级市场水平相近，并接近上周五进出口行五年期固息债的中标利率。

剩余期限约9.69年的固息国债130011券最新成交 在4.1317%，上日尾盘为4.1500%。

今日五年期国债期货主力12月合约 收报93.854元，涨0.086元，或0.09%，全日总成交3,850手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0190 3.4986

上日 2.9782 3.5894

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8350/3.7730 国债参考率报价 3.6210/3.5470 金融债参考率报价 4.5175/4.4450(完)

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