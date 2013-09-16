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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:27 BJT

《全球汇市》美元下滑，此前萨默斯退出角逐美联储主席一职

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3365      1.3292       +0.55       +1.30      1.3194
 美元/日圆                            98.77       99.34       -0.57      +13.87       86.74
 欧元/日圆                           132.01      132.07       -0.05      +15.33      114.46
 美元/瑞郎                           0.9250      0.9298       -0.52       +1.04      0.9155
 英镑/美元                           1.5946      1.5873       +0.46       -1.88      1.6251
 美元/加元                           1.0285      1.0350       -0.63       +3.67      0.9921
 澳元/美元                           0.9364      0.9242       +1.32       -9.90      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8214      0.8124       +1.11       -0.83      0.8283
 澳元/日圆                           92.540      91.830       +0.77       +2.67      90.130
 新西兰元/日圆                       81.130      80.720       +0.51      -42.39     140.820
 英镑/日圆                           157.48      157.71       -0.15      +11.83      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1399      1.1357       +0.37       -9.10      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 隋芬)

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