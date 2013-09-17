中国公开市场：央行今日进行80亿元七天逆回购，本周净回笼增至80亿

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透上海9月17日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行80亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期减两成；据此计算，央行本周净回笼80亿元，较上周有所增加。
央行公开市场上周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。
据路透统计，本周公开市场央票到期量为40亿元；逆回购到期量为200亿元。
本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。