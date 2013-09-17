中国公开市场：央行今日进行80亿元七天逆回购，本周净回笼增至80亿

路透上海9月17日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行80亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期减两成；据此计算，央行本周净回笼80亿元，较上周有所增加。

央行公开市场上周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。

据路透统计，本周公开市场央票到期量为40亿元；逆回购到期量为200亿元。

本周因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日即恢复交易。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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