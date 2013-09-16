《中国企业债发行日程表》--9月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 昌润投资 6 7 6.88% AA 9/16-9/17 日信证券 控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 克孜勒苏柯 9 7 *7.15% AA- 9/16-9/17 宏源证券 尔克孜自治州国资投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权提供担保) =================================================================================== 哈尔滨高新 25 7 *7.00% AA- 9/16-9/18 广发证券 技术产业开发区基础设施开发建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司提供担保) =================================================================================== 四川成阿发 8 7 7.18% AA- 9/12-9/18 长江证券 展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保) =================================================================================== 平凉市投 10 7 利率区间6.80%-7.30% AA 9/17-9/18 银河证券 资发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) =================================================================================== 大洼县城 至多13 7 上限7.27% AA 9/17-9/18 长城证券 建投公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) 太平洋证券 =================================================================================== 雅安发展投资 15 7 7.00% AA 9/13-9/22 中航证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 江苏福如 10 7 7.09% AA 9/13-9/22 华泰联合证券 东海发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 珠海汇华基础 15 7 上限7.3% AA- 9/17-9/22 齐鲁证券 设施投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)