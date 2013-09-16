韩国个股：Celltrion否认涉嫌内线交易，今日股价挫低

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔9月16日 - 韩国生物医药科技公司Celltrion Inc 周一否认内线交易指控，并证实已同监管当局会面。内线交易传闻重挫其股价，给公司售股13亿美元的计划蒙上阴影。
当前正值Celltrion努力为执行长Seo Jung-jin持有的控股权益寻找跨国药商买家，而内线交易传闻导致售股的努力复杂化。
Celltrion称，公司周五已同监管当局开会，在会上已经驳斥关于其提供内线消息给特定投资人的指控。
“周五的会议上我们明确了...本公司未涉及任何泄漏机密讯息、或帮助特定投资人取得不当获利的活动，”Celltrion的声明稿称。
韩国联合通讯社、SBS CNBC等韩国媒体均报导了这项关于Seo的指控，他在2002年创立Celltrion，目前试图出售持股，价值约达13亿美元。
Celltrion股票今日放量收低5.4%，盘中稍早曾重挫14.8%至6月底以来最低位。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。