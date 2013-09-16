韩国个股：Celltrion否认涉嫌内线交易，今日股价挫低

路透首尔9月16日 - 韩国生物医药科技公司Celltrion Inc 周一否认内线交易指控，并证实已同监管当局会面。内线交易传闻重挫其股价，给公司售股13亿美元的计划蒙上阴影。

当前正值Celltrion努力为执行长Seo Jung-jin持有的控股权益寻找跨国药商买家，而内线交易传闻导致售股的努力复杂化。

Celltrion称，公司周五已同监管当局开会，在会上已经驳斥关于其提供内线消息给特定投资人的指控。

“周五的会议上我们明确了...本公司未涉及任何泄漏机密讯息、或帮助特定投资人取得不当获利的活动，”Celltrion的声明稿称。

韩国联合通讯社、SBS CNBC等韩国媒体均报导了这项关于Seo的指控，他在2002年创立Celltrion，目前试图出售持股，价值约达13亿美元。

Celltrion股票今日放量收低5.4%，盘中稍早曾重挫14.8%至6月底以来最低位。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)