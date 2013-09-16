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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 16:59 BJT

新兴汇市：印度卢比领涨新兴亚币，外汇当局干预限制韩元与台币升幅

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                       98.85      99.39      +0.55     -12.20      86.79
 坡元                      1.2604     1.2696      +0.73      -3.05     1.2219
 台币                      29.721     29.842      +0.41      -1.97     29.136
 韩元                     1081.85    1087.00      +0.48      -1.04    1070.60
 泰铢                       31.66      31.87      +0.66      -3.32      30.61
 菲律宾披索                 43.48      43.86      +0.87      -5.59      41.05
 印尼卢比                11360.00   11420.00      +0.53     -15.23    9630.00
 印度卢比                   62.62      63.49      +1.40     -12.18      54.99
 马币*                     3.2880     3.2900      +0.06      -7.00     3.0580
 人民币                    6.1198     6.1188      -0.02      +1.81     6.2303
 
    * 马来西亚市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 石冠兰/张若琪 审校 李婷仪/艾茂林)

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