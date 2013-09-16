东北亚情势：两韩重启开城工业区，工人恢复上工

路透韩国坡州9月16日 - 韩国工人周一进入北韩开城工业区，该园区在两韩因军事紧张而关闭五个月之后，重新恢复运作。

北韩在4月撤离5.3万名工人之后，象征两韩友好的开城工业园区即形同停摆，但两韩举行会谈之后，双方关系开始融冰。

数以百辆满载原物料的韩国货车跨越边境驶进北韩。工人们排队等着换美元，并接受象征两韩工人友谊的韩国香菸。

开城工业区是北韩经济命脉，有123家南韩企业进驻，他们所生产的家庭用品每年与韩国的贸易额接近20亿美元，每年提供北韩工人的薪资有8千万美元。

开城工业园区是两韩仅存的联合项目。此前韩国因北韩对南韩游客开枪，加上2010年一艘韩国舰艇沉没，韩国指责是北韩所为，从那以后韩国就中断对北韩的大多数援助。