东北亚情势：两韩重启开城工业区，工人恢复上工

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透韩国坡州9月16日 - 韩国工人周一进入北韩开城工业区，该园区在两韩因军事紧张而关闭五个月之后，重新恢复运作。
北韩在4月撤离5.3万名工人之后，象征两韩友好的开城工业园区即形同停摆，但两韩举行会谈之后，双方关系开始融冰。
数以百辆满载原物料的韩国货车跨越边境驶进北韩。工人们排队等着换美元，并接受象征两韩工人友谊的韩国香菸。
开城工业区是北韩经济命脉，有123家南韩企业进驻，他们所生产的家庭用品每年与韩国的贸易额接近20亿美元，每年提供北韩工人的薪资有8千万美元。
开城工业园区是两韩仅存的联合项目。此前韩国因北韩对南韩游客开枪，加上2010年一艘韩国舰艇沉没，韩国指责是北韩所为，从那以后韩国就中断对北韩的大多数援助。
韩国统一部说，有820名韩国商人及工人计划周一至开城。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。