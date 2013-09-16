更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌，中间价再创新高但即期回守6.12关口

* 人民币微跌，逆转早盘升势 * 中间价再创纪录新高 * 午盘大行购汇令人民币回守6.12关口 * 成交额再次放大至近一个月新高 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月16日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微跌并回守6.12关口，逆转早盘升势，且无视 隔夜美元走软后中间价再创新高的现实。交易员表示，今日成交额再次扩大至近一个月新高值得关注，而大行 仍持续购汇，令汇率保持稳定，短期难见明显行情。 上海一外资行交易员说，中间价虽然自上周连续走升，但整体上看并没有趋势性地突破6月以来的振荡空 间。加上近日在6.1160/70附近大行出价购汇非常强，消化了市场上的客盘结汇，令即期市场维持一段时间以 来的盘整走势。 “难受！现在这个点位很难受，怎么做怎么难受，无论是看多看空都难受。”他补充说，现在观察市场本 身是看多人民币的，银行都有点想出美元，但无奈波动太窄，银行很难赚钱，“这种市况，钱都让客户赚走了 。” 对于持续购汇的大行，他表示大行逆中间价和客盘结汇方向买入美元，目的虽然无从考证，但大行出手多 少有些号召力和示范效应，总会有人跟风，所以也不一定亏钱。 东京汇市美元周五全面上涨，延续此前日本报纸一篇报导后的升势，该报导称，美国总统奥巴马将提名前 财政部长萨默斯为美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币 的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1203 6.1188 -0.02% 中间价 6.1554 6.1578 0.04% 成交额 211亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 40 6.1170 6.1210 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升水 880 离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日 1年期NDF 6.2045/65 6.2090 CNH即期 6.1099/29 6.1113 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)