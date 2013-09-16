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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微跌，中间价再创新高但即期回守6.12关口

* 人民币微跌，逆转早盘升势
    * 中间价再创纪录新高
    * 午盘大行购汇令人民币回守6.12关口
    * 成交额再次放大至近一个月新高

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月16日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微跌并回守6.12关口，逆转早盘升势，且无视
隔夜美元走软后中间价再创新高的现实。交易员表示，今日成交额再次扩大至近一个月新高值得关注，而大行
仍持续购汇，令汇率保持稳定，短期难见明显行情。
    
    上海一外资行交易员说，中间价虽然自上周连续走升，但整体上看并没有趋势性地突破6月以来的振荡空
间。加上近日在6.1160/70附近大行出价购汇非常强，消化了市场上的客盘结汇，令即期市场维持一段时间以
来的盘整走势。
    
    “难受！现在这个点位很难受，怎么做怎么难受，无论是看多看空都难受。”他补充说，现在观察市场本
身是看多人民币的，银行都有点想出美元，但无奈波动太窄，银行很难赚钱，“这种市况，钱都让客户赚走了
。”
    
    对于持续购汇的大行，他表示大行逆中间价和客盘结汇方向买入美元，目的虽然无从考证，但大行出手多
少有些号召力和示范效应，总会有人跟风，所以也不一定亏钱。
    
    东京汇市美元周五全面上涨，延续此前日本报纸一篇报导后的升势，该报导称，美国总统奥巴马将提名前
财政部长萨默斯为美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席。   
        
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸市场人民币
 的主要报价：    
                                                                                         
 在岸市场人民币兑美元                                今日             上日        升贬
                      即期成交价格                  6.1203           6.1188      -0.02%
                            中间价                  6.1554           6.1578      0.04%
                      成交额                       211亿美元                        
                                                                                    
                    日内相对于中间价最大波幅   0.62% (上限±1%)       日高        日低
                          日内波动幅度(pips)          40             6.1170      6.1210
                      2013年来即期升贬值幅度         1.80%                               
        1年期美元/人民币掉期升水                      880                           
                                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间17:06                        今日             上日          
                       1年期NDF                    6.2045/65         6.2090         
                               CNH即期             6.1099/29         6.1113         
            
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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