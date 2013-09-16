更新版 1-台湾货币市场：节前资金需求升高但无碍宽裕，短率仍在低位

* 节前资金需求升高，但无碍资金宽裕现状

* 短票发行量大

* 预估本周短率仍能在低位附近 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 高洁如

路透台北9月16日 - 台湾银行间短率周一仍稳于低位。尽管中秋节即将来临，不过市场的资金情势并未感受到紧张，银行间可供拆借的资金仍然很多，估计本周的短率水位大约不会受到节前的影响。

资金调度人士表示，由于本次的中秋节连放了四天假，为了因应期间的现金需求，银行的库现水位升高，也连带升高周转金的需求。只不过，银行表示，虽然市场需求稍有升高，但供给并未显着降低，银行多表示资金很宽裕好借，冲淡紧张的气氛。

〞完全没有紧的感觉，都很好借。〞一位民营银行资金调度人士表示。

另一位小型民营银行交易人士也表示，银行间的资金相当充裕，到期的资金多能够续借，目前也不太担心跨季底资金的调度。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.38-0.41%，上交易日在0.380-0.405%。

**短票发行量升高**

在短票市场方面，由于本周仅仅上班三日，因此短票发行落点集中，且中秋节前资金需求上升，令本周的票量稍高。

但尽管如此，大型票券商交易员表示，市场的资金仍然相当好找，资金充裕，找钱不难。这令利率仍在目前水位不变。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.62-0.64%，月内的短票量很少。

台湾央行周一公布，今日共发行2,804.65亿台币存单，相较存单到期3,267.65亿台币，存单发行余额减463亿台币。

本周四起展开一连四天的中秋节连假，周四及周五金融市场休市，因此累计本周央行存单到期总额仅4,626.65亿台币，除周一之外，周二起存单到期金额1,272亿、周三87亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负46亿台币，累计超额准备为761亿，加计前期1%的超额准备为1,550亿台币。

**附买回利率也持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则是持稳。中秋节前的资金需求稍显现，部分投信基金遭赎回，资金分配略显不均。由于周三还有400亿台币公债要交割，证券商于该期券得标比重偏高，届时资金状况可能不似先前宽松。

资金调度人士并表示，中秋节连续假期过后随即迈入季底，为避免落点集中在最后几个交易日，采取差别利率希望客户可以承作跨月RP。议价能力较强的主要大型票券商，甚至将月内公司债RP利率调降至0.50-0.51%，跨月则给0.58%。

“就是要把落点打散，不要集中在月底。”大型票券商资金调度员称。

上周六的400亿台币10年公债标售，证券商得标比重达49.87%，交易员判断，扣除代替寿险业下标部分，证券商自行拿券的比重也不在少数。由于周三就要交割，届时资金调度需求料将上扬。

“因为在假期前，届时资金会偏紧，但利率可能不会动。”证券商资金调度员称。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。