印尼卢比汇率：央行预计今年卢比兑美元将在10,000-10,300

路透雅加达9月16日 - 印尼央行总裁周一表示，预计今年卢比兑美元平均汇率将在10,000-10,300卢比，2014年料为10,500-10,700卢比。

“全球经济尚未复苏，因此很难想象卢比会来到9,600。印尼央行预计2013年的平均汇率将在10,000-10,300，”印尼央行总裁Agus Martowardojo说。

印尼卢比 是亚洲新兴货币中表现最差的货币，今年迄今兑美元已下跌了近16%，因为市场愈发担心该国经常帐赤字以及通胀飙升。

0910GMT，卢比兑美元报11,360。(完)

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