日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3350 1.3292 +0.44 +1.18 1.3194 美元/日圆 98.82 99.34 -0.52 +13.93 86.74 欧元/日圆 131.91 132.07 -0.12 +15.25 114.46 美元/瑞郎 0.9263 0.9298 -0.38 +1.18 0.9155 英镑/美元 1.5933 1.5873 +0.38 -1.96 1.6251 美元/加元 1.0296 1.0350 -0.52 +3.78 0.9921 澳元/美元 0.9360 0.9242 +1.28 -9.94 1.0393 新西兰元/美元 0.8202 0.8124 +0.96 -0.98 0.8283 澳元/日圆 92.500 91.830 +0.73 +2.63 90.130 新西兰元/日圆 81.050 80.720 +0.41 -42.44 140.820 英镑/日圆 157.42 157.71 -0.18 +11.79 140.82 澳元/新西兰元 1.1408 1.1357 +0.45 -9.03 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 沈以文)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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