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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 17:54 BJT

中国经济：工信部公布第三批淘汰落后产能企业名单，涉及47家企业

路透北京9月16日 - 中国正加快淘汰落后工业产能的步伐。工信部周一公布第三批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼钢、焦炭和水泥等13个行业的共计47家企业。

这距离工信部之前公布第二批淘汰落后产能企业名单仅仅半月时间。工信部网站刊登通知全文并要求，各省应确保在2013年12月底前彻底拆除列入公告名单内企业的落后产能，不得向其他地区转移。

从工信部公布的企业名单看出，第三批共淘汰炼钢产能50万吨、水泥产能148万吨、焦炭产能60万吨。

工信部9月初公布2013年第二批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及全国各地67家企业，淘汰项目全部属于低端造纸行业。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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