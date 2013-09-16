中国经济：工信部公布第三批淘汰落后产能企业名单，涉及47家企业

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京9月16日 - 中国正加快淘汰落后工业产能的步伐。工信部周一公布第三批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及炼钢、焦炭和水泥等13个行业的共计47家企业。
这距离工信部之前公布第二批淘汰落后产能企业名单仅仅半月时间。工信部网站刊登通知全文并要求，各省应确保在2013年12月底前彻底拆除列入公告名单内企业的落后产能，不得向其他地区转移。
从工信部公布的企业名单看出，第三批共淘汰炼钢产能50万吨、水泥产能148万吨、焦炭产能60万吨。
工信部9月初公布2013年第二批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及全国各地67家企业，淘汰项目全部属于低端造纸行业。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。