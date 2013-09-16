欧元区经济：薪资增速降为四年来最慢，通胀降温

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透布鲁塞尔9月16日 - 欧元区第二季劳工成本上涨速度为四年来最慢，表明欧元区高负债经济体竞争力提升，与此同时数据显示8月通胀率仍然较低。
欧盟统计局周一称，欧元区第二季名义小时工资上升0.9%，前一季涨幅为1.7%。
统计局还表示，欧元区消费者物价较前月上涨0.1%，7月为下滑0.5%。8月消费者物价的同比涨幅则从前月的1.6%降至1.3%。
通胀率仍远低于欧洲央行(ECB)接近但低于2%的目标值，支持欧洲央行在更长时间内维持利率在当前或更低水平以扶助经济的承诺。
欧洲央行总裁德拉吉周一称，欧元区经济仍然“脆弱”，失业率“还太高。”(完)
(编译 隋芬; 审校 艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。