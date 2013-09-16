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市场报道 | 2013年 9月 16日 星期一 17:57 BJT

欧元区经济：薪资增速降为四年来最慢，通胀降温

路透布鲁塞尔9月16日 - 欧元区第二季劳工成本上涨速度为四年来最慢，表明欧元区高负债经济体竞争力提升，与此同时数据显示8月通胀率仍然较低。

欧盟统计局周一称，欧元区第二季名义小时工资上升0.9%，前一季涨幅为1.7%。

统计局还表示，欧元区消费者物价较前月上涨0.1%，7月为下滑0.5%。8月消费者物价的同比涨幅则从前月的1.6%降至1.3%。

通胀率仍远低于欧洲央行(ECB)接近但低于2%的目标值，支持欧洲央行在更长时间内维持利率在当前或更低水平以扶助经济的承诺。

欧洲央行总裁德拉吉周一称，欧元区经济仍然“脆弱”，失业率“还太高。”(完)

(编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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