欧元区经济：薪资增速降为四年来最慢，通胀降温

统计局还表示，欧元区消费者物价较前月上涨0.1%，7月为下滑0.5%。8月消费者物价的同比涨幅则从前月的1.6%降至1.3%。

通胀率仍远低于欧洲央行(ECB)接近但低于2%的目标值，支持欧洲央行在更长时间内维持利率在当前或更低水平以扶助经济的承诺。