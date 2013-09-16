中港个股：神华能源获准111亿元新建黄大铁路，项目资本金比例50%

路透香港9月16日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周一公布，获得国家发改委核准批覆总投资111.44亿元人民币的新建黄大铁路，项目资本金比例为50%。

神华在联交所一份声明中称，黄大铁路的项目单位由其控股子公司朔黄铁路发展按75%的股权比例出资组建，资本金以外所需资金以银行贷款方式解决。