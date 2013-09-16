中港个股：神华能源获准111亿元新建黄大铁路，项目资本金比例50%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港9月16日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周一公布，获得国家发改委核准批覆总投资111.44亿元人民币的新建黄大铁路，项目资本金比例为50%。
神华在联交所一份声明中称，黄大铁路的项目单位由其控股子公司朔黄铁路发展按75%的股权比例出资组建，资本金以外所需资金以银行贷款方式解决。
黄大铁路位于河北省东部及山东省北部，起自朔黄铁路黄骅南站，接入益羊铁路（山东省境内）大家洼站，全长223.7公里，属国铁一级铁路。
神华H股今天收升1.79%，报25.6港元；其A股跌1.38%，报17.19元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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