《交易视点》成本和供需关系冲击已反映，中国债市机会逐现--中金

路透北京9月16日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，经济转弱，央行不会紧缩货币政策，而债券收益率自五月以来的升幅也完全可以覆盖同业业务等成本的上升，目前债券收益率升幅已充分反映，甚至已经超调。进入四季度后，利率债供需关系会有所改善，债市多头行情可能启动。

目前投资者可以先从3年到5年的债券开始介入。因收益率曲线较为平坦，而中短端收益率升幅较大，其性价比较高，攻防兼备。

如果形势进一步明朗，朝着有利于债市的方向发展，则投资者可以逐步加仓中长期债券。

**四季度经济增长展望：炎夏之后是寒冬**

8月份整体经济数据的进一步改善毋庸置疑。但前瞻性的看，数据的好转是经济持续回暖的先兆还是这一轮经济弱复苏的尾声？要回答这个问题，我们认为需要从以下几个方面做出判断。

首先，8月份房地产投资的意外下滑是暂时性的还是趋势性的？我们认为是后者，因为房地产销售的增速仍将处于持续下滑的过程中，而销售增速对投资增速的领先作用始终存在。

我们判断房地产销售增速将继续放缓主要基于以下三个理由：1）今年以来居民收入增速的下降使得居民存款增速从4月以来持续放缓，而居民存款增速对房地产销售增速有领先性。

2）近期银行普遍开始收紧房贷，短期内对房地产销售有负面影响。

3）四季度房地产调控政策可能再次趋紧。由于房地产对经济的影响力仍然高于往年，其增速放缓对经济的下拉作用仍不可小觑。

其次，制造业投资在8月份的回升能够持续吗？我们认为制造业的投资的回升受两个因素的影响，一是PPI 同比回升，二是铁路投资预期的增强。但这两个因素的贡献在4 季度恐难持续。

第三，基建投资还有进一步提高的空间吗？我们认为基建投资很大程度上取决于政府的态度，而近期从政府表态看，加大刺激力度的可能性较小，近期基建投资增速的上升甚至有地方债务审计带来的“末班车”效应的影响，未来面临回落的风险。

此外，居民收入的放缓和政府对财政支出的控制也将使消费增速在四季度放缓。

**影子银行的扩张四季度有望放缓**

8月份委托贷款创新高，未贴现票据也大幅反弹，表外融资有再次加速扩张的迹象。

委托贷款的大幅增长我们推测与两个因素有关，其一是前期城投债的发行受财务核查的影响放缓，而银监会对地方融资平台的“全口径”监管也使银行资金通过信托或城投债等方式流向城投平台的渠道受阻，因此地方政府对委托贷款这一渠道更加依赖。

其二是地方政府债务审计带来的“末班车”效应。如果上述推测正确，那么委托贷款的增量在四季度可能随着地方债务审计完成和三中全会后财税制度改革的推出而出现下降。

对于未贴现票据的反弹，一个可能的解释是银行找到了新的途径将票据转至表外，因而对票据的需求回升。由于前期银行持续压缩票据，使得票据利率在钱荒后明显高于钱荒前，也在一定程度上使票据的吸引力提高。但票据的新出表途径也可能面临监管风险。

另外，表内票据压缩力度也在减弱，表内外票据合计来看增长更加明显，意味着开票量明显上升。我们认为这与近期经济回暖后企业活动增加有关。但这对中小企业未必有利，甚至可能反映了中小企业资金链的恶化。

前瞻性地看，随着经济增速在四季度放缓，开票量也可能回落。还有一种可能是企业以票据贴现的资金来发放委托贷款进行套利，但利差缩小使得套利难以大规模进行。

从负债成本看，近期理财发行利率有上升的趋势，同业存款利率也明显上升，而资产方收益率却未必相应上升，这也将限制未来影子银行的扩张。综上，我们认为表外融资余额同比增速难以持续回升，年内社会融资增速仍将继续下降。

**成本上升和供需关系冲击已经反映，机会逐现**

回顾 6月份“钱荒”以来这一轮收益率的上升。市场讨论最多的是银行资产负债表的调整，即银行延长负债久期，并缩短资产久期，尽量降低期限错配。

负债久期的延长推动银行负债成本的上升从而导致银行需要更高的债券收益率来覆盖。观察同业负债的成本，从6月份以来确实有比较明显的上升。同业负债收益率曲线在短端大体上上升了70-80bp，而长端上升了130bp左右。

但由于银行同业负债较大比例集中在1个月以内，因此平均而言，银行同业负债的成本升幅到不了100bp。虽然银行同业负债成本上升较为明显，但银行并不直接利用同业资金对接债券投资，对于债券投资部门而言，投资成本的上升不会有同业负债水平的升幅那么大。往前看，9月过后，同业负债成本甚至有下降的可能。

对于利率型债券而言，从5月末到目前为止，收益率升幅已经达到80-100bp。即使按照同业负债成本上升来进行考核，债券收益率升幅也完全可以覆盖成本的上升。何况市场综合的成本升幅可能达不到这个水平。因此，如果是成本上升的推动，那么目前债券收益率的升幅已经充分反映，甚至已经超调。

对于利率债的供需关系而言，随着三季度的发行高峰过后，供给压力逐步降低。预计短期内外汇占款仍会延续此前的回升趋势，有利于资金面的稳定。

另外，从季节性因素来看，未来几个月财政存款会有较大量的投放，银行的外生性存款增量会回升，增加银行可投资债券的资金。进入四季度，利率债供需关系会有所改善。

对利率债有利的环境是：经济转弱，但不至于十分恶化，央行不会紧缩货币政策，同时政府也不会出台大量的刺激政策，交易型投资者的信心也会有所恢复。

外生性流动性改善下，即使央行不主动放松，资金面也不会明显偏紧，债券供需关系改善。一旦供需关系改善、国内经济动能再度减弱，债市多头行情可能启动。目前投资者可以先从3 年到5年的债券开始介入。

因收益率曲线较为平坦，而中短端收益率升幅较大，其性价比较高，攻防兼备。

本周美联储议息会议以及下周9月份汇丰PMI初值值得关注，如果形势进一步明朗，朝着有利于债市的方向发展，则投资者可以逐步加仓中长期债券。(完)