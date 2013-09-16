中国期货：证监会批准上海期货交易所上市石油沥青期货合约

路透北京9月16日 - 中国证监会周一称， 批准上海期货交易所开展石油沥青期货交易并挂牌石油沥青期货合约。

刊登在证监会网站上的公告称，“石油沥青期货合约的具体挂牌时间由你所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。”

证监会提供的新闻稿称，上市石油沥青期货有利于健全石油沥青价格形成机制，为石油沥青的生产、消费和流通企业提供必要的避险工具，促进现货企业的稳健经营；同时有利于进一步健全石油类期货品种体系，为今后上市更多的石油期货品种积累经验。

石油沥青是石油炼化的下游产品，被广泛应用于国民经济的各个领域，特别是在公路交通事业的发展过程中，用于铺筑道路路面的石油沥青具有不可或缺的地位。

石油沥青生产主要分布在东北、华东和华南，消费和流通环节主要分布于华东和华南的大部分地区。2006至2012年，国内石油沥青表观消费量从1,352万吨增加至2,126万吨，累计增幅达57.2%，国内公路建设规模稳定增长成为了石油沥青表观消费量大幅增长的主要因素。(完)

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