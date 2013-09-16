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市场报道 | 2013年 9月 16日 星期一 18:50 BJT

全球贵金属：9月13日SPDR黄金持仓降低0.65%；iShares白银持仓减少0.62%

路透9月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四减少0.65%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量均较周四减少0.62%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,293,386.1 9月13日 29,486,502.2 9月12日 -193,116.1 -0.65%

iShares 337,510,087.5 9月13日 339,630,913.9 9月12日 -2,120,826.4 -0.62%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)

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