《交易视点》中国投资者宜埋伏周期转债，低吸转型标的--中金

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京9月17日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，股市行情具有阶段性但仍然有时间空间，对转债以持有待涨为主，“以逸待劳”、偏均衡配置，埋伏周期行业转债等待热点轮动，在调整中低吸转型预期受益转债。
相对看好电力、民生、中行、重工转债，关注同仁、东华、海直、华天等小盘个券低吸机会。
**市场策略回顾**
转债方面，转债平价指数上涨接近7%，而转债指数也出现2.8%的上 涨，复牌后大涨的重工转债是最大贡献因素。
我们在9月3日给出了四个判断：大环境内稳外乱，指数上涨空间 有限，但情绪释放还有时间和空间，股市波动将触底扩大。
相应的建议是：转债不及股市主题机会但好于纯债，仓位中庸之道，个券以逸待劳，低仓位者适当补仓。
实际表现看，我们对仓位中庸的建议略显保守，对买民生转债博弈波动增大的判断得到验证。
**9-10月是主题机会轮动时间窗口**
股市方面，我们的基本看法没有改变，经济小复苏、改革预期、新股停发，9-10月份是主题机会轮动较好的时间窗口。目前看，“内稳”仍难以证伪，“外乱”局部平息。
但自贸区等炒作临近尾声、长假来临、资金面略紧等因素，下半月可能遭受一定的扰动。
本轮行情的特性与去年底一次有相似性，但高度估计难以超越。短期局部的赚钱效应导致资金的风险偏好大幅提升。
从目前宏观高频数据和螺纹钢等期货价格表现看，行情仍将以情绪驱动的主题投资为主，还难以过渡到业绩驱动，具有明显阶段性和轮动性。
近期周期股表现还谈不上是风格转换，更多的是转型预期阶段性的让步于改革憧憬。其背后本质上都是对原有经济增长模式的无信心，传统周期股只有反弹机会。
后续关注宏观高频数据和基金仓位等。中长期看，从股市回报预期和机会成本，牛市的基础应该还没有真正形成。
**机会转债>纯债**
转债本身来看，大类资产配置上的短期看法不变：股市主题性机会>转债市场>纯债。
11月以后可能面临来自于高等级信用债的机会成本。转债供给有条不紊，大盘转债发行短期还难以兑现，但对估值有天花板效应。
从需求方来看，未来两周资金面可能有小幅扰动。我们认为股市行情具有阶段性但仍然有时间空间，对转债以持有待涨为主。
但转债卖点显然比买点更难把握，波段操作仍是主要操作思路，个券跟着轮动节奏落袋为安。对已经上涨的主题板块品种或流动性不佳品种，可以提前做减持。
相比一季度，股市反弹高度可能难以超越，资金成本、转债供求状况也难以比肩。
**个券点金**
个券方面，我们坚持“以逸待劳”、偏均衡配置的判断，埋伏周期行业转债等待热点轮动，在调整中低吸转型预期受益转债。
我们相对看好电力、民生、中行、重工转债，关注同仁（130元是分界线）、东华（停牌前曾判断有交易性机会）、海直、华天（之前提示110元以下有交易性机会）等小盘个券低吸机会。
之前也曾提示中海、深机等有交易性机会，近日稍有回落之后，中海、深机等仍有长期战略配置价值。
对几只大盘转债，我们的排序是：民生、中行、工行、非银行大盘。对重工转债的看法详见上周系列点评，不赘述。(完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)