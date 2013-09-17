《交易视点》中国投资者宜埋伏周期转债，低吸转型标的--中金

路透北京9月17日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，股市行情具有阶段性但仍然有时间空间，对转债以持有待涨为主，“以逸待劳”、偏均衡配置，埋伏周期行业转债等待热点轮动，在调整中低吸转型预期受益转债。

相对看好电力、民生、中行、重工转债，关注同仁、东华、海直、华天等小盘个券低吸机会。

**市场策略回顾**

转债方面，转债平价指数上涨接近7%，而转债指数也出现2.8%的上 涨，复牌后大涨的重工转债是最大贡献因素。

我们在9月3日给出了四个判断：大环境内稳外乱，指数上涨空间 有限，但情绪释放还有时间和空间，股市波动将触底扩大。

相应的建议是：转债不及股市主题机会但好于纯债，仓位中庸之道，个券以逸待劳，低仓位者适当补仓。

实际表现看，我们对仓位中庸的建议略显保守，对买民生转债博弈波动增大的判断得到验证。

**9-10月是主题机会轮动时间窗口**

股市方面，我们的基本看法没有改变，经济小复苏、改革预期、新股停发，9-10月份是主题机会轮动较好的时间窗口。目前看，“内稳”仍难以证伪，“外乱”局部平息。

但自贸区等炒作临近尾声、长假来临、资金面略紧等因素，下半月可能遭受一定的扰动。

本轮行情的特性与去年底一次有相似性，但高度估计难以超越。短期局部的赚钱效应导致资金的风险偏好大幅提升。

从目前宏观高频数据和螺纹钢等期货价格表现看，行情仍将以情绪驱动的主题投资为主，还难以过渡到业绩驱动，具有明显阶段性和轮动性。

近期周期股表现还谈不上是风格转换，更多的是转型预期阶段性的让步于改革憧憬。其背后本质上都是对原有经济增长模式的无信心，传统周期股只有反弹机会。

后续关注宏观高频数据和基金仓位等。中长期看，从股市回报预期和机会成本，牛市的基础应该还没有真正形成。

**机会转债>纯债**

转债本身来看，大类资产配置上的短期看法不变：股市主题性机会>转债市场>纯债。

11月以后可能面临来自于高等级信用债的机会成本。转债供给有条不紊，大盘转债发行短期还难以兑现，但对估值有天花板效应。

从需求方来看，未来两周资金面可能有小幅扰动。我们认为股市行情具有阶段性但仍然有时间空间，对转债以持有待涨为主。

但转债卖点显然比买点更难把握，波段操作仍是主要操作思路，个券跟着轮动节奏落袋为安。对已经上涨的主题板块品种或流动性不佳品种，可以提前做减持。

相比一季度，股市反弹高度可能难以超越，资金成本、转债供求状况也难以比肩。

**个券点金**

个券方面，我们坚持“以逸待劳”、偏均衡配置的判断，埋伏周期行业转债等待热点轮动，在调整中低吸转型预期受益转债。

我们相对看好电力、民生、中行、重工转债，关注同仁（130元是分界线）、东华（停牌前曾判断有交易性机会）、海直、华天（之前提示110元以下有交易性机会）等小盘个券低吸机会。

之前也曾提示中海、深机等有交易性机会，近日稍有回落之后，中海、深机等仍有长期战略配置价值。

对几只大盘转债，我们的排序是：民生、中行、工行、非银行大盘。对重工转债的看法详见上周系列点评，不赘述。(完)