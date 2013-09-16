《中国金融分析》银行理财进入“去通道化”时代，挑战“保本”概念

* 理财本质：债权类直接融资业务，资金供需双方直接对接

* 银行理财业务将迎来资管计划试点，“去通道化”、不再“保本”

* 直接债权式业务，能让银行多赚一个点？

* 保本噱头能不能丢？ ( )

作者 张胜男

路透北京9月16日 - 中国银行业的理财业务将迎来资管计划试点，这意味着理财业务将以独立法人身份对接资金供需双方，而不再需要其他金融机构的通道来解决法律纠纷。与此同时，与表内业务完全隔离之后的理财业务，也难以再顶上“保本保收益”的保护伞。

泛资产管理时代的银行理财业务，一直是业界关注的焦点。从“影子银行”之虞，到扰动货币政策调控，但银监会一直对银行理财业务采取规范并鼓励的态度，并且希望其与可能惹麻烦的“通道”划清界限，发展成“银行常规重点业务”。

中国银监会主席尚福林周一表示，按照资金供需双方直接对接原则推动理财业务创新，银行理财业务本质上，是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务。可建立专营机制，按照相应标准对资金募集、投放、风险等进行严格管理，主要赚取管理费，严禁利润分成，严禁风险兜底，严禁“脱实向虚”。

一位无法具名的金融机构人士表示，银行理财业务应该可以更好的支持实体经济，同信托一样，是直接对接投融资的平台，完全可以按照信托原理操作，而不需要经由信托公司、证券公司或其他的特殊目的公司（SPV）来获得法律认可的信托关系。

“8号文其实已经埋下伏笔，要每个理财产品的三张表（资产负债表、利润表、现金流量表），就为的是将来能以独立法人的身份做投资。”上述人士表示。

银监会今年3月突然发布针对银行理财业务的“8号文”，要求压缩投资非标债权的规模--不得超过理财产品余额的35%或银行总资产的4%中孰低的一个，之后银行理财产品进入整顿期。但是这却并非根除资产管理类产品经由信托公司、证券公司或基金公司子公司等金融机构做“通道”做非标债权投资的业务冲动。

而且这些需求，渐渐脱离银行，由其他非银行金融机构自主操刀。业界普遍认为，非银行金融机构对信用风险的把握和管理能力有待考验，这些债权类资管产品风控状况堪忧。

银监会业务创新监管协作部主任王岩岫上周六也在北京表示，近年来，在银行理财业务发展过程中，由基金公司、证券公司、保险公司设计的通道类产品，跟银行不搭界，可是为了规避监管，银行只能走通道。未来银行理财业务的一个创新方向是要推出银行资产管理计划，以彻底防范通道类业务风险。

“到头来风险、客户、资金都是银行的，而且今后一旦发生了风险，有些是不可控的。”王岩岫说。

**机遇：多赚一个点？**

上述不愿具名的人士称，最初可能只是部分银行试点资产管理计划，理财和资管计划会同时存在一段时间，在试点成熟后再出台正式文件。

银行理财一旦“独立”成资管计划，加之银行将资产管理部提升为一级部，甚至法人事业部，银行的资产管理业务会有大发展吗？

“这是银行的机会，以前法律上没有理清的东西可以理清了。”西南财经大学信托与理财研究所副所长罗志华称，“与表内完全隔离，以后就不能做有太大风险的东西了，反正收入高低与自己无关，只是收管理费。”

目前银行理财的费用方面一直界限不明，很多银行在实际操作中，将承诺给投资人收益率以上的部分全部收归己有。本身就存在风险收益不对等的隐患。

此前一些地方银行的理财产品上报到地方银监局之后，有的银监局会要求删掉管理费的条款，理由是不能让老百姓觉得银行赚的太多了。所以一般银行都只是象征性的收0.5%的管理费，完全不能覆盖成本。

“如果这种直接债权式业务，能够做到资产真实出表，银行至少可以多赚一个点的利润。”他表示，唯一的负面影响是银行的资产规模。

他认为银行可以将之前要交给央行留存的准备金部分的机会成本，以及其他贷款成本全部转化为管理费收入收入囊中。

但东方证券的银行业分析师金麟却没有这么乐观，他认为，本来银行理财产品很好的贴合了市场需求，市场对保本投资的需求。一旦银行理财产品的收益不再保证，成了浮动收益产品，那对存款的替代性就会下降，整体理财业务的发展规模会有减少。

“管理费收高了谁来买呢？外面还有货币市场基金、余额宝，那么多竞争对手。”他表示。

**挑战：保本噱头能不能丢**

中国现在的银行理财产品通常分为保本保收益的表内结构化存款、不保本的表外理财产品两大类。本文所讨论的是不能计入存款的表外理财。虽然合同里约定不能保本，但在实际销售过程中，银行销售人员一般也会隐晦表达收益有保证的含义。

但如果这种隐晦承诺都不能给了，恐怕投资者还是会有所顾虑。由于从未有不能兑付的风险事件发生，中国老百姓骨子里还是相信从银行里出来的东西，银行会兜底。银监会希望风险自担的初衷最终还是要与中国投资者的接受程度做对抗。

“严禁利润分成，严禁风险兜底，” 这在当前整个资产管理领域可谓无法完成的任务。资产管理机构与投资者之间责权界限不明，风险收益不对等。投资者不能接受亏损，而资产管理机构也不能忍受投资者找上门的声誉损失。

来自地方研究机构的资深人士就表示，即使银监会做出如此规定，银行还是有办法做到风险兜底。比如出现不能兑付事件时，由表内贷款接盘；或者设立在资管部门内部计提拨备，设立风险基金等。风险真的波及到投资者还需要一段时间。

“没有人会挑战投资者的底线，去做第一单违约。这在中国的哪个市场都一样。”他表示。

银监会数据显示，今年6月末，中国银行业理财产品余额已达到9.08万亿元人民币，每年增速50%以上。到目前为止，银行自主研发的固定收益理财产品中，几乎没有出现亏损的报导。

中国商业银行理财业务近年来突飞猛进发展，其本质上是中国高储蓄率的一个出口，满足大众固定收益理财需求。而且多位业界资深人士表示，一旦脱离了保本保收益的约束，资产管理机构的道德风险将成为无缰之马，目前的法律制度无法约束。