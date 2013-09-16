表格：美国8月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.4%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透9月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布数据显示：
* 美国8月工业生产较前月增长0.4%,预估为增长0.4%,7月为持平,前值亦为持平
* 美国8月产能利用率为77.8%,预估为77.8%，7月为77.6%,前值为77.6%
* 美国8月制造业产出较前月增长0.7%,预估为增长0.4%，7月为下滑0.4%
经季节调整的数据如下:
8月 7月 6月 13年8月/12年8月
工业生产(%) 0.4 持平 0.1 2.7
前 值(%) 持平 0.2
工业生产指数 99.4 99.0 99.0
8月 7月 6月 12年8月
产能利用率(%) 77.8 77.6 77.8 77.2
前 值(%) 77.6 77.7
变动百分比(%): 8月 7月 6月 13年8月/12年8月
最终产品 0.5 -0.5 0.4 2.1
消费品 0.3 -0.5 0.3 2.3
企业设备 0.9 -0.9 0.7 2.5
原材料 0.4 0.5 -0.1 3.4
制造业产出 0.7 -0.4 0.3 2.6
耐久财(耐用品) 1.2 -0.6 0.5 4.0
汽车/部件 5.2 -4.5 1.2 8.4
非耐久财 0.1 -0.1 0.1 1.5
矿业产出 0.3 2.4 0.5 7.5
公用事业产出 -1.5 -1.3 -2.0 -3.9
(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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