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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 21:30 BJT

表格：美国8月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.4%

路透9月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布数据显示：

* 美国8月工业生产较前月增长0.4%,预估为增长0.4%,7月为持平,前值亦为持平

* 美国8月产能利用率为77.8%,预估为77.8%，7月为77.6%,前值为77.6%

* 美国8月制造业产出较前月增长0.7%,预估为增长0.4%，7月为下滑0.4%

经季节调整的数据如下:

8月 7月 6月 13年8月/12年8月

工业生产(%) 0.4 持平 0.1 2.7

前 值(%) 持平 0.2

工业生产指数 99.4 99.0 99.0

8月 7月 6月 12年8月

产能利用率(%) 77.8 77.6 77.8 77.2

前 值(%) 77.6 77.7

变动百分比(%): 8月 7月 6月 13年8月/12年8月

最终产品 0.5 -0.5 0.4 2.1

消费品 0.3 -0.5 0.3 2.3

企业设备 0.9 -0.9 0.7 2.5

原材料 0.4 0.5 -0.1 3.4

制造业产出 0.7 -0.4 0.3 2.6

耐久财(耐用品) 1.2 -0.6 0.5 4.0

汽车/部件 5.2 -4.5 1.2 8.4

非耐久财 0.1 -0.1 0.1 1.5

矿业产出 0.3 2.4 0.5 7.5

公用事业产出 -1.5 -1.3 -2.0 -3.9

(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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