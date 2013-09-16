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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 20:40 BJT

国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差跌至近一周低点

路透新加坡9月16日 - 380cst燃料油现货价差周一跌至近一周低点，因人们担心充足的供给恐怕难以被消化。

据路透数据，380cst现货价差周一报每吨负3.06美元，上周五报负2.83。

一新加坡交易商称，据新加坡政府机构IE公布数据显示，供给正在增加。

“我并不确定这些供给什么时候才会被消化掉。目前我们看到的数据只是来自储油罐，还不包括油轮。”他说道。

路透数据显示，180cst燃料油较迪拜原油裂解价差降至近三年低点每吨负13.64美元。

现货交易中，壳牌自Mercuria手中买入20,000吨380cst燃料油，船期定在10月2-6日，较新加坡报价每吨贴水3.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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