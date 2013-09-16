国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差跌至近一周低点

路透新加坡9月16日 - 380cst燃料油现货价差周一跌至近一周低点，因人们担心充足的供给恐怕难以被消化。

据路透数据，380cst现货价差周一报每吨负3.06美元，上周五报负2.83。

“我并不确定这些供给什么时候才会被消化掉。目前我们看到的数据只是来自储油罐，还不包括油轮。”他说道。