国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差跌至近一周低点

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡9月16日 - 380cst燃料油现货价差周一跌至近一周低点，因人们担心充足的供给恐怕难以被消化。
据路透数据，380cst现货价差周一报每吨负3.06美元，上周五报负2.83。
一新加坡交易商称，据新加坡政府机构IE公布数据显示，供给正在增加。
“我并不确定这些供给什么时候才会被消化掉。目前我们看到的数据只是来自储油罐，还不包括油轮。”他说道。
路透数据显示，180cst燃料油较迪拜原油裂解价差降至近三年低点每吨负13.64美元。
现货交易中，壳牌自Mercuria手中买入20,000吨380cst燃料油，船期定在10月2-6日，较新加坡报价每吨贴水3.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。