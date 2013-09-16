国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及六个月高点

虽然如此，亚洲汽油裂解价差还是连续第二日上涨，至每桶2.44美元，为9月6日来最高。交易商称，价差上涨可能更多缘于技术性修正，因之前几个交易日下跌的过快。

BP售出了12月上半月船货给嘉能可，售价为每吨955美元，为今日仅有的一笔现货交易。(完)