国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及六个月高点

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡9月16日 - 亚洲石脑油价格周一连续第二个交易日上涨，触及五日高点每吨963.50美元，其裂解价差跳涨13.6%至六个月高点每吨129.80美元，获益于需求推动。
台塑石化正在求购12月开始的六个月期石脑油。
新加坡一交易商说道：“交易商正推高亚洲市场石脑油价格，吸引欧洲船货涌入东方。”
一些交易商担心，受欧洲炼厂维护影响，11月西方抵达亚洲的船货减少，以及近期亚洲市场价格的疲软将导致亚洲供给急剧短缺，如同今年第一季那样。
“通常而言，受冬季需求影响，11月和12月石脑油船货的需求预期会良好。”
不过与此相反，汽油需求通常会在第四季骤降。
虽然如此，亚洲汽油裂解价差还是连续第二日上涨，至每桶2.44美元，为9月6日来最高。交易商称，价差上涨可能更多缘于技术性修正，因之前几个交易日下跌的过快。
BP售出了12月上半月船货给嘉能可，售价为每吨955美元，为今日仅有的一笔现货交易。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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