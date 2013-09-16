美国股市：大幅开高，因萨默斯退出美联储主席职位角逐

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约9月16日 - 美国股市周一大幅开高，因萨默斯决定避开美联储主席一职之争令投资者相信，这意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策规模的步伐会放缓。
道琼工业指数 涨147.17点或0.96%，报15,523.23；标准普尔500指数 涨15.44点或0.91%，报1,703.43。Nasdaq综合股价指数 升28.554点或0.77%，报3,750.739。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。