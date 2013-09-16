美国股市：大幅开高，因萨默斯退出美联储主席职位角逐

路透纽约9月16日 - 美国股市周一大幅开高，因萨默斯决定避开美联储主席一职之争令投资者相信，这意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策规模的步伐会放缓。

道琼工业指数 涨147.17点或0.96%，报15,523.23；标准普尔500指数 涨15.44点或0.91%，报1,703.43。Nasdaq综合股价指数 升28.554点或0.77%，报3,750.739。(完)