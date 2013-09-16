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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 04:14 BJT

USDA报告：截至9月15日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿9月16日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 09/15/13 09/08/13 09/15/12 五年均值

棉花生长状况 - 优 9 9 11 -- - 良 34 36 32 -- - 普通 33 34 27 -- - 差 14 13 18 -- - 很差 10 8 12 --

玉米生长状况 - 优 13 13 3 -- - 良 40 41 21 -- - 普通 29 29 26 -- - 差 12 12 25 -- - 很差 6 5 25 --

大豆生长状况 - 优 9 10 5 -- - 良 41 42 28 -- - 普通 32 32 31 -- - 差 13 12 21 -- - 很差 5 4 15 稻米生长状况 - 优 28 28 -- -- - 良 45 43 -- -- - 普通 24 25 -- -- - 差 3 4 -- -- - 很差 0 0 -- --

棉花盛铃率 36 24 57 51 棉花收割率 4 -- 6 8 玉米蜡熟率　　　　　　　97 92 100 97 玉米凹损率 81 64 97 86 玉米成熟率 22 9 73 41 玉米收割率 4 -- 24 大豆落叶率 　　　　　　 26 11 54 35 稻米收割率 　　　35 24 61 43 春麦收割率 　90 80 99 87 冬麦种植率　　　　　　　12 5 10 12 (完)

(编译 李军；审校 利棣儿)

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