USDA报告：截至9月15日当周美国作物生长报告摘要(表)

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透华盛顿9月16日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 09/15/13 09/08/13 09/15/12 五年均值
棉花生长状况 - 优 9 9 11 -- - 良 34 36 32 -- - 普通 33 34 27 -- - 差 14 13 18 -- - 很差 10 8 12 --
玉米生长状况 - 优 13 13 3 -- - 良 40 41 21 -- - 普通 29 29 26 -- - 差 12 12 25 -- - 很差 6 5 25 --
大豆生长状况 - 优 9 10 5 -- - 良 41 42 28 -- - 普通 32 32 31 -- - 差 13 12 21 -- - 很差 5 4 15 稻米生长状况 - 优 28 28 -- -- - 良 45 43 -- -- - 普通 24 25 -- -- - 差 3 4 -- -- - 很差 0 0 -- --
棉花盛铃率 36 24 57 51 棉花收割率 4 -- 6 8 玉米蜡熟率 97 92 100 97 玉米凹损率 81 64 97 86 玉米成熟率 22 9 73 41 玉米收割率 4 -- 24 大豆落叶率 26 11 54 35 稻米收割率 35 24 61 43 春麦收割率 90 80 99 87 冬麦种植率 12 5 10 12 (完)
(编译 李军；审校 利棣儿)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。