美国数据: 9月NAHB房屋市场指数持平在58，预估为59

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透纽约9月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，9月美国住宅建筑商人气和上月持平，之前连续四周攀升。
9月NAHB/富国房屋市场指数持平在58，市场预期为59。8月数据被小幅下修至58，初值为59。
读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。