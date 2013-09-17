美国数据: 9月NAHB房屋市场指数持平在58，预估为59

路透纽约9月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，9月美国住宅建筑商人气和上月持平，之前连续四周攀升。

9月NAHB/富国房屋市场指数持平在58，市场预期为59。8月数据被小幅下修至58，初值为59。