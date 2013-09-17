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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 22:07 BJT

美国数据: 9月NAHB房屋市场指数持平在58，预估为59

路透纽约9月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，9月美国住宅建筑商人气和上月持平，之前连续四周攀升。

9月NAHB/富国房屋市场指数持平在58，市场预期为59。8月数据被小幅下修至58，初值为59。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。(完) (编译 利棣儿；审校　母红)
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