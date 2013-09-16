全球航运：波罗的海干散货运价指数上升，海岬与巴拿马型船运价上涨

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透9月16日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周一上涨，因为海岬型船与巴拿马型船的运价均走升。
干散货运价指数涨15点或0.92%至1,651点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升34点，或0.99%，至3,480点。海岬型船舶日均获利上升411美元至30,020美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨15点或1.15%至1,321点。日均获利上涨122美元至10,596美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。