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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                80.00       -3.04       -3.66     3874431
 搜狐                                69.61       +4.86       +7.51     4924867
 网易                                74.90       +2.60       +3.60      954669
 百度                               142.59       -0.05       -0.04     3197354
 亚信科技                            11.54       -0.01       -0.09       65448
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.62       +0.29       +1.67     1412303
 联电                                 1.97       +0.01       +0.51      406242
 日月光                               4.57       +0.05       +1.11      159826
 硅品精密                             5.86       +0.03       +0.51      446918
 和信超媒体                           0.99       -0.01       -1.00       36795
 友达                                 3.81       +0.03       +0.79      108204
 中华电信                            32.09       +0.21       +0.66       29582
 台湾国际航电                        43.12       +0.42       +0.98      977596
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            56.55       +0.40       +0.71      180262
 中国联通                            16.18       -0.03       -0.19      146740
 中国电信                            53.43       +1.28       +2.45       23404
 中芯国际                             3.61       +0.04       +1.12       23431
 电讯盈科                             4.44       +0.12       +2.78         316
 
    (完)

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