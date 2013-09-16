更新版-《全球汇市》美元走软，因萨默斯退出角逐联储主席的消息刺激风险意愿

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3333 1.3292 +0.31 +1.05 1.3194 美元/日圆 99.05 99.34 -0.29 +14.19 86.74 欧元/日圆 132.04 132.07 -0.02 +15.37 114.45 美元/瑞郎 0.9270 0.9298 -0.30 +1.26 0.9155 英镑/美元 1.5894 1.5873 +0.13 -2.20 1.6251 美元/加元 1.0323 1.0350 -0.26 +4.05 0.9921 澳元/美元 0.9318 0.9242 +0.82 -10.34 1.0393 欧元/瑞郎 1.2365 1.2361 +0.03 +2.40 1.2075 欧元/英镑 0.8387 0.8372 +0.18 +3.36 0.8114 新西兰元/美元 0.8168 0.8124 +0.54 -1.39 0.8283 美元/挪威克朗 5.9098 5.9300 -0.34 +6.23 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8810 7.8828 -0.02 +7.37 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5119 6.5581 -0.70 +0.20 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6847 8.7148 -0.35 +1.25 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 徐文焰)
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